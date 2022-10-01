” أمنية لا يعرفها الناس ” .. رسالة بخط يد شادية عن أمنية لها تجتاح السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة بخط يد الفنانة الراحلة شادية منشورة بإحدى الصحف القديمة .

وكشفت شادية في رسالتها عن أمنية لها تريد تحقيقها حتى تبلغ سن الخمسين وذلك في ردها على سؤال عن أكبر أمانيها والتي لا يعلمها الجمهور .

فقالت : ” إن الأمنية التي لم يعرفها عني الناس هي أنني أتمنى أن يكون عندي دستة من الأطفال عندما أبلغ سن الخمسين ” .

يذكر أن الفنانة الراحلة شادية كانت قد تزوجت ثلاث مرات ولم تنجب أبناء، الزيجة الأولى من الفنان عماد حمدي، والثانية من المهندس عزيز فتحي، والثالثة من الفنان صلاح ذو الفقار .