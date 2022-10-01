شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد فودة يشكر أعضاء لجنة الأوسكار بعدم ترشيح فيلم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، بالشكر إلى أعضاء اللجنة التى تم اختيارها لترشيح فيلم مصري لأوسكار 2023، بعد اتخاذ قرارهم النهائى لعدم ترشيح فيلم مصري هذا العام.

وجاء بيان النقابة كالآتي: شكر واجب أحسنتم صنعًا وجهدًا فى حيادية مطلقة وقناعات الواعدين كنتم بمعيار العدالة والشفافية حكما وتحملتم مسئولية فحص وتمحيص الصور السينمائية شكلاً ومضمونًا للأفلام السينمائية المصرية التى شاركت فى اختيار فيلم يرشح للمشاركة بمسابقة الأوسكار فجاء قراركم منزها عن الذاتية وبأغلبية الأراء شكرًا وتقديرًا واعتزاز.



