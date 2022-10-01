بنحافة واضحة .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها في قصر فرساي بفرنسا .

وظهرت نسرين طافش في الصور بنحافة وخسارة وزن واضحة، مرتدية Top أبيض اللون وبنطلون جينز .

ووجهت “طافش” رسالة إلى جمهورها متضمنة بعض النصائح في تعليقها على الصور .. كما أعلنت عن بدء سلسلة من اللايفات عبر حسابها بعنوان أرض جديدة ستبدأ غدا في الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة .

فكتبت : ” تذكر من أنت، تذكر من تكون في الأصل، لقد تم التلاعب بك وتنويمك لملايين السنين بشتى الطرق عن طريق الهواء والماء، الأكل، الأفكار، توريطك في لعبة (الألم واللذة) .

تابعت : ” الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، إنها مرحلة إعادة تأهيل فقط (مصح ، محطة) .. روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحياة .. كل متعة آنية تستهلك صحتك أو تتحكم بك وبمشاعرك أو تسلب منك سلام نفسك بدونها (خدعة ، فخ ) فاحترس ” .

أضافت : ” لأنها ستبقيك لمدة أطول في سجن الأرض .. كل متعة تنير صحتك وتطور حياتك وتزيدك سلاما وعطاء وبهجة ستصعد بك بموجة سحرية إلى الأعلى ” .

وقالت نسرين طافش : ” لا تدع ألاعيبهم تدخلك في حالة صراع أو يأس، كن قويا متقبلا تعلم، تذكر استيقظ ، الزمان والمكان وهم .. هل جربت أن تكون داخل حلمك الذي يبدو حقيقيا جدا وتدرك فجأة وانت بداخله أنك تحلم وأن ما من شيئ حقيقي حقا ” .

واختتمت : ” تنفس أكثر وراقب أكثر ، لا تتعلق بصورة غير حقيقية تم رسمها لك من الآخرين وتتعلق بها وتتوهم أنها انت .. استيقظ بإدراكك الآن فالأرض الجديدة بانتظار الساعين فقط .. الكلام ليس للجميع إنه فقط للخاصة ممن يبصرون بقلوبهم، إن لم تفهمه فهو ليس لك ” .