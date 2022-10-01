معتصم النهار يتصدر الترند بعد انتشار صورة لإبنته ساندرا.. جميلة بشكل لا يصدق! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - تصدر الفنان معتصم النهار مؤشرات البحث على غوغل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لابنته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرتها والدتها لين برنجكجي على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، معلقة “ملاكي”.

لين برنجكجي طليقة معتصم النهار، وابنتها تجمل اسم ساندرا، وبدتا في الصورة متقاربتين شكلًا بشكل لافت، ولفت أنظار المتابعين التشابه الكبير في لون العيون بين الأم وابنتها الذين أكدوا جمال الاثنتين.

تعليقات الجمهور:

وفي السّيااق ذاته، تفاعل الجمهور مع صورة ابنة معتصم النهار بطريقة إيجابيّة حيث عبّروا عن إعجابهم بملامحها الجميلة وتطابقها مع ملامح والدته.

وقال البعض في تعليقاتهم داعياً للفتاة: “الله يحفظكم ويحميكم أديش حلوة الصورة”، “جميلة ما شاء الله تبارك الله يا ربّ يحفظها من العين”.

زواج معتصم النهار

يُذكر أن معتصم تزوج من لين برنجكجي، وهي سورية الجنسية من خارج الوسط الفني عام 2015، وفي عام 2016 رُزق منها بإبنته الأولى “ساندرا”، وفي مارس 2022 أعلن إنفصالهما بشكل مفاجئ صدم متابعي الفنان ومحبيه.

معتصم النهار يتحدث عن إنفصاله

وتحدث معتصم عن انفصاله فى أحد البرامج قائلًا “تعبت كثيرًا في فترة الزواج عام 2015، ولكني لم أستطع الموازنة بشكل صحيح، وألقي اللوم على نفسي كل لحظة، لكني حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل”.

وتابع: “ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها، وصلنا لمكان متعب لي ولها، فاتخذنا القرار وقتها، لقد حاولت كثيرًا التوفيق بين العمل وحياتي الشخصية”.

وفي سياق آخر، أشارت بعض المصادر أنّ معتصم كان قد خان زوجته في إحدى المرّات مع إعلاميّة عربيّة شهيرة.

نادين نسيب نجيم تكشف حقيقة ارتباطها من معتصم النهار

من جهة ثانية، علّقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أنباء ارتباطها من الفنان السوري معتصم النهار وذلك بعد أن أعلنت ارتباطها مؤخرًا، دون الكشف عن هوية حبيبها أو أي معلومات عنه.

ونشرت نجيم عبر حسابها على إنستجرام صورة ليدها وهي ممسكة بيد حبيبها عبر حسابها وعلقت عليها قائلة: “الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك”.

ونفت نجيم نبأ ارتباطها بالنهار قائلة :” الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع أبعد من هيك بكتير و أكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني أخواتي ياجماعة”.

آخر أعمال معتصم النهار

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يستعد معتصم لبدء تصوير مشاهده ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة” برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم حيث من المتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان الموسم الأول من العمل قد حقق نجاحاً كبيراً جداً خلال عرضه فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل او تطورات الجزء الثاني من العمل.

وكان معتصم قد حضر قبل ذلك ببطولة مسلسل “بيروت 303” إلى جانب النجمين عابد فهد وسلافة معمار وهو من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان وهو العمل الذي تم تأجيله من الموسم الرمضاني الماضي وكان من المقرر ان يمتد إلى ثلاثين حلقة إلا أنه تم اختصاره إلى خمسة عشر حلقة.

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