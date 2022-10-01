أشرف زكي يكشف عن الحالة النفسية ليسرا بعد وفاة هشام سليم

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر في لقاء له لبرنامج “ET بالعربي ” عن الفنان الراحل هشام سليم وتأثره بوفاته على المستوى الشخصي .

فقال أشرف زكي : ” فقدت صديق غالي وإنسان رفيع الخلق .. كل حاجة هشام كان فيها رائع كفنان، كإنسان .. تشرفت إن احنا اشتغلنا مع بعض في النقابة فترة طويلة ” .

وعن حالة الفنانة يسرا النفسية بعد وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم أشار “زكي” إلى أنها وزوجها خالد سليم في صدمة كبيرة .

وتابع : ” ربنا يكون في عونهم ويصبرهم .. أنا شفتها يوم الجنازة كانت تعبانة بشكل كبير جدا جدا وربنا يصبرها ويصبر جوزها ويصبرنا كلنا لإن هشام كان أخونا كلنا ” .

يذكر أن هشام سليم كان قد رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز ال 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان .