شريفة ماهر عن هذا الفنان : ” طير عيني وحصلي نصف عمى “

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة شريفة ماهر عن تسبب الفنان الراحل شكري سرحان في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها اليسرى جعلتها لا ترى بها جيدا .

فأشارت شريفة ماهر خلال استضافتها في برنامج “تقدر مع الغيطي” إلى أنه أثناء تصوير أحد المشاهد بفيلم “أعز الحبايب” قام شكري سرحان بصفعها بقوة على وجهها .

وقالت : ” أنا مبشوفش كويس، في فيلم أعز الحبايب شكري وهو بيخبطني بالقلم خبطني طير عيني وقعد يعيط، قولتله انت عبيط ولا إيه ده قضاء وقدر وحصلي نصف عمى ” .

وفيلم “أعز الحبايب” إنتاج عام 1961 وبطولة شكري سرحان وأمينة رزق وزكي رستم ونور الدمرداش وسعاد حسني وشريفة ماهر وسهير الباروني .. ومن تأليف هنري بركات وإخراج يوسف معلوف .