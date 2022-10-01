شكل محمد إمام في ليلة زفاف رانيا فريد شوقي صدم الجميع.. كان تخين جدًا!! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - انتشر على عدد من مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو فيديو نادر لـ محمد إمام مع والده الزعيم عادل إمام أثناء حضورهم حفل زفاف رانيا فريد شوقي.

محمد إمام ظهر فى الفيديو فى مرحلة الشباب بزيادة وزن هائلة أدت إلى ذهول الكثير من جمهوره وتحديدا البنات والذي يعتبروه فتي أحلامهم بعد ما أصبح واحد من أهم نجوم السينما فى مصر والوطن العربي.

لقطة من مقطع فيديو نادر لمحمد عادل إمام بزيادة وزن كبيرة

جمهور الفنان محمد عادل إمام وتحديدا معجباته على مواقع التواصل الاجتماعي دخلوا فى حالة من الذهول بسبب الشكل الذي ظهر عليه محمد عادل إمام فى الفيديو حيث بدى أكثر سمنة مع تغير كامل فى مظهره الذي يظهر عليه حاليًأ.

محمد إمام يهنئ شقيقه رامي بفيلم “فضل ونعمة”

من ناحية أخرى، هنأ الفنان محمد إمام، شقيقه المخرج الكبير رامي إمام على فيلمه الجديد “فضل ونعمة“.

ونشر محمد بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر“، وعلّق :”مبروك للمخرج الكبير رامي إمام عودته للسينما، ولكل حبايبي وأصدقائي أبطال وصناع الفيلم، إن شاء الله يكسر الدنيا”.

ويعرض فيلم “فضل ونعمة” يوم 5 أكتوبر بجميع دور العرض السينمائية. ونشرت الشركة المنتجة “سينرجي” الإعلان الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق الحساب الرسمي، على البرومو قائلًا :”أهم حاجة في العملية السرية، فضل ونعمة، 5 أكتوبر بجميع دور العرض”.

فيلم “فضل ونعمة”، بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، وياسمينا العبد، ومحمود حافظ وغيرهم، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج طارق الجنايني.

محمد عادل إمام يحتفل بنجاح عمهم

واحتفل النجم محمد إمام، بنجاح “فيلم عمهم” في مصر وتحقيقه المركز الأول في جميع الدول العربية، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر إمام، البوستر الدعائي للفيلم مُدون عليه “رقم واحد في كل الدول العربية”، وعلق عليه قائلاً: “#الحمدلله شكرًا لكل جمهور #الوطن_العربي انكم خليتم #عمهم الأكثر مشاهدة و الأعلى إيرادات في كل البلاد وعلى كل الكلام الحلو اللي بتبعتهولي من ساعة ما الفيلم نزل .. شكراً ليكم جميعاً”.

إيرادات فيلم عمهم لمحمد عادل إمام

وحقق فيلم “عمهم” نجاحًا ساحقًا بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي حيث نال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد. وسجل فيلم “عمهم”، إجمالي إيرادات في مصر 31 مليون جنيه، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض يوم الخميس الموافق 7 يوليو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

فيلم”عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،محمد ثروت، الشحات مبروك.

محمد عادل إمام يطمئن أصدقائه على الزعيم

وكان الفنان محمد عادل إمام قد حرص خلال الفترة الماضية على طمأنة أصدقائه من داخل الوسط الفني على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد انتشار أخبار تفيد بتعرضه لأزمة صحية إلى أن ظهر عادل إمام بنفسه فى تسجيل صوتى مع برنامج et بالعربي لينفي كل ما تردد حوله حالته الصحية مؤخرا.

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