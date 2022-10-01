الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - أعلن باسم عبد اللطيف زكي مساء أمس الجمعة وفاة والده المخرج عبد اللطيف زكي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 76 عاما .

فكتب نجل المخرج الراحل في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. أبويا الغالي المخرج عبد اللطيف زكي في ذمة الله ” .

وتابع كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده : ” وتقام صلاة الجنازة غدا السبت بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ” .

قدم المخرج الراحل عبد اللطيف زكي عددا من الأفلام السينمائية الشهيرة منها : يا نحب يا نقب، المرأة الحديدية، الخطيئة السابعة، صراع الأحفاد وآخرها شقاوة بنات شبرا .