لجين عمران تقلد ياسمين صبري وترتدي نفس فستانها… من صاحبة الإطلالة الأجمل؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:51 مساءً - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران بإطلالة جديدة ظهرت فيها مرتدية نفس فستان الفنانة المصرية ياسمين صبري الذي ظهرت به في لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجه الشهير “صاحبة السعادة“

وقارن الجمهور بين إطلالة النجمتين في التعليقات، ورغم اختيار الإعلامية السعودية والفنانة المصرية لنفس الفستان إلا كل منهما ختارت تنسيقات أخرى لإطلالتها فبينما اعتمدت ياسمين صبري على حذاء باللون الأحمر اختارت لجين عمران الحذاء الأصفر لإطلالتها.

فستان ياسمين صبري

الفستان من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana باللون الأسود ومطبوع عليه الورود باللونين الأحمر والأصفر، متوسط الطول بأكمام طويلة، ويصل سعره إلى 1950 يورو، أي ما يعادل 36 ألف جنيه.

ياسمين صبري في صاحبة السعادة

وكانت الفنانة ياسمين صبري هي اول من أطلت بالفستان خلال ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

ياسمين صبري بفستان مطبوع بالورود

كما نسقت النجمة المصرية إطلالاتها مع حذاء باللون الأحمر من علامة الشهيرة كريستيان لوبيتان Christian Louboutin واعتمد تصميم الحذاء على الكعب العالي، كما اختارت لتزيين إطلالتها إكسسوارات ناعمة من اللون الأحمر،فزينت عنقها بعقد ثمين مرصع بالأحجار الكريمة الحمراء، وزينت أظافرها بمناكير أحمر.

ياسمين صبري بفستان Dolce & Gabbana

أما المكياج فاعتمدت الفنانة المصرية على المكياج الدخاني والنيود بالألوان الخفيفة وزينت إطلالتها بتسريحة شعرها المعتادة التي تعتمد فيها على الشعر الويفي المنسدل.

إطلالة لجين عمران

واختارت الإعلامية السعودية لجين عمران لإطلالتها نفس تصميم فستان ياسمين صبري، واختلفت تنسيقات لجين عمران مع تنسيقات إسعاد يونس تماماً، فاختارت الإعلامية الشهيرة حذاء باللون الأصفر وحقيبة يد من نفس اللون كما استعرضت رشاقتها بمجموعة من اللقطات من داخل منزلها الذي كشفت الصور فخامته.

لجين عمران بفستان مطبوع بالورود

اعتمدت لجين عمران على تسريحة الشعر المفرود المنسدل واختارت مكياج ناسب ملامحها، وتفاعل الجمهور مع الإعلامية السعودية معبرين عن إعجابهم بإطلالتها، كما وقارن الكثيرين بين إطلالة النجمتين في التعليقات،

لجين عمران بفستان Dolce & Gabbana

من ناحية أخرى، انتشرت في الساعات الأخيرة أخبارا تؤكد عودة ياسمين صبري لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد عودة متابعتهما لبعضهما عبر حسابات

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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