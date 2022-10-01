شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف عن إحتمالية عودة نجم وسط يوفينتوس قبل كأس العالم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إحتمالية قوية لعودة النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، وتشير نتائج التأهيل التي يقوم بها اللاعب أن الأمور تسير فى طريقها الصحيح، فعلى الرغم من تأكد إستمرار إصابة اللاعب إلى منتصف الشهر المقبل، إلى أن هناك إحتمالية كبيرة لعودة اللاعب فى نهاية الشهر الجاري.

ويأمل بول بوجبا عودته للملاعي من أجل المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم القادمة، خاصة أن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة، وإذا ما تأكد مشاركة اللاعب مع منتخب الديوك الفرنسية، فيما بعد إطار مرحلة المجموعات فى كأس العالم، فإنه سينضم إلى القائمة النهائية.



موقف أليجري من الإعتماد على اللاعب

وفى سياق متصل يمني المدرب الإيطالي أليجري النفس إمكانية عودة اللاعب قبل لقاء بنفيكا البرتغالي المصيري فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، ضمن إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، لا سيما أن يوفينتوس تأزم موقفه فى هذه المجموعة بالخسارة فى أول جولتين وعدم إمتلاكه لأي رصيد من النقاط.



موعد مباراة يوفينتوس وبولونيا القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي يوفينتوس خصمه بولونيا غدًا الأحد، فى الجولة الثامنة، من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن يقام اللقاء فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة،و 9:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.