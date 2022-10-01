يسري الفخراني ينشر بوستر "الضاحك الباكي": "رائعة المخرج الكبير محمد فاضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "الضاحك الباكي" الذي يروي سيرة النجم الكبير الراحل نجيب الريحاني.

وعلق الفخراني على "البوستر": "بعد عام من العمل الجاد لفريق عمل محترف، قريبا إن شاء الله رائعة المخرج الكبير المتفرد محمد فاضل، عن قصة حياة الممثل القدير نجيب الريحاني التي كتبها بحرفية الكاتب محمد الغيطي، ضحك ودموع وناس وحياة ونجوم وصعاليك ".

"الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، مصطفى شوقي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.