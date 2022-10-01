درة تعرض "حتى لا يطير الدكان" نوفمبر المُقبل وتنتظر "المتهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنشغل الفنانة درة في الفترة الحالية بعمل بروفات مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، استعدادا لافتتاحها في شهر نوفمبر المُقبل، إذ من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"حتى لا يطير الدكان" يشارك في بطولتها الفنان أكرم حسني، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، وهي مسرحية كوميدية من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

درة سبق ووقفت على خشبة المسرح في تونس، بالاشتراك مع الفنان الكبير توفيق الجبالي.

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسلها الجديد المتهمة في شهر أكتوبر الجاري عبر منصة شاهد وهو من الأعمال الأصلية للمنصة.

"المتهمة" تأليف وإخراج تامر نادي وإنتاج صادق الصباح ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم: دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار وغادة طلعت.