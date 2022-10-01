عشوب: "أحمد زكي كان هيرمي نفسه من السطح بعد وفاة هالة فؤاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الماكيير والمنتج الشهير محمد عشوب، أن الفنان أحمد زكي أصيب بصدمة كبيرة، عقب سماعه خبر وفاة الفنانة هالة فؤاد، طليقته وأم ابنه الوحيد هيثم.

وقال عشوب في حواره مع برنامج "نص الكلام" مع المذيعة راغدة شلهوب، إنه استقبل خبر وفاة هالة من شقيقها هشام، ووقتها كان أحمد زكي يقوم بتصوير دوره في فيلم "سواق الهانم" بمشهد فوق سطح منزل بمنطقة الخليفة، وطلب المنتج محمد السبكي من عشوب ألا يخبر زكي خوفا من رد فعله.

وتابع عشوب "محدش جابله سيرة، وفجأة واحدة من الممثلات الثانويات، دخلت هالة ماتت يا أحمد، وجاله ذهول، أقسم بالله جبناه من على سور السطح، كان هيرمي نفسه، قعد يقول ودوني ليها ودوني ليها، خدناه للمستشفى، لقينا الحاجة ياسمين الخيام، وسهير رمزي، ومدام شهيرة، الاخوات المحبين ليها، دخل في حالة انهيار وقعد يقول أنا اللي قتلتها، أنا اللي موتها، وياسمين وسهير قالوله اعمل حساب زوجها أرجوك".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زكي تزوج من الفنانة هالة فؤاد، وأنجبا طفلهما هيثم، وشاركا في عدد من الأعمال الفنية معا قبل أن يقع الانفصال، وترتبط هي مرة ثانية وتنجب ابنها الثاني رامي، ورحلت في عمر الشباب بعد صراع مع مرض السرطان.