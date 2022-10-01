بعد وفاة شقيقه وعودته للعمل.. أحمد شيبة: "منزلتش الشغل عشان الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطل المطرب أحمد شيبة على جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في بث مباشر (لايف)، وطلب من الجمهور قراءة الفاتحة على روح شقيقه محمود الذي رحل مؤخرًا عن عالمنا، وتم تشييع جثمانه ودفنه في الإسكندرية وسط انهيار شيبة.

ووجه الشكر لكل من واساه وقدم له واجب العزاء، مؤكدًا أنه تلقى رسائل ومكالمات من كافة محافظات مصر، متمنيا أن تكون آخر الأحزان، وألا يرى جمهوره أي مكروه، كما اعتذر لأصحاب الأفراح التي لم يذهب لإحيائها بسبب وفاة شقيقه.

وعن عودته للعمل، أكد أنه يخشى أن يفهمه الناس بشكل خاطئ، ولهذا خرج ليوضح الأمر في بث مباشر، وقال "أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبنخش نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا، كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، والفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لإن فرقتي تقريبا 50 فرد، رزقهم يوم بيومه".

كان المطرب أحمد شيبة، أعلن قبل أسبوعين تقريبا وفاة شقيقه "محمود"، وكتب عبر "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم".