كريم عفيفي يشارك في "آنستونا" ويستعد لـ"رمضان كريم 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان كريم عفيفي في بطولة مسرحية "آنستونا" بطولة النجمة الكبيرة دنيا سمير غانم، ومن المقرر افتتاح العرض في 20 أكتوبر الجاري على مسرح جامعة مصر.

المسرحية يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، الأغاني من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، ومن إخراج خالد جلال.

من ناحية أخرى، يقوم الفنان كريم عفيفي بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وانتهى كريم عفيفي من تصوير فيلمه الجديد "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، ومن المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.