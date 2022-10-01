فن ومشاهير

كريم عفيفي يشارك في "آنستونا" ويستعد لـ"رمضان كريم 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان كريم عفيفي في بطولة مسرحية "آنستونا" بطولة النجمة الكبيرة دنيا سمير غانم، ومن المقرر افتتاح العرض في 20 أكتوبر الجاري على مسرح جامعة مصر.

المسرحية يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، الأغاني من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، ومن إخراج خالد جلال.

من ناحية أخرى، يقوم الفنان كريم عفيفي بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وانتهى كريم عفيفي من تصوير فيلمه الجديد "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، ومن المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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