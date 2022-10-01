شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى يكشف عن بوستر مسلسل "الضاحك الباكى" وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامى في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الأول لمسلسل "الضاحك الباكي" الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ونشر يسري الفخراني بوستر الضاحك الباكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا: "بعد عام من العمل الجاد لفريق عمل محترف، قريبًا رائعة المخرج الكبير محمد فاضل، عن قصة حياة الممثل القدير نجيب الريحاني، ضحك ودموع وناس وحياة ونجوم وصعاليك"، وظهر عمرو عبد الجليل بطل المسلسل خلال البوستر وهو متقمص دور الفنان الراحل نجيب الريحاني أثناء وجوده على المسرح.



يسري الفخراني

مسلسل الضاحك الباكي بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، مصطفى شوقي، فردوس عبد الحميد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، وإنتاج شادي أبو شادي، وكريم أبو شادي.

وكان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949".وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى".