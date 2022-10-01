شكرا لقرائتكم خبر عن "تسليم أهالي" يتصدر الإيرادات بالسينمات بـ 228 ألف جنيه وخطة مازنجر في ذيل القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم إيرادات أفلام دور العرض السينمائية المختلفة، إذ أنه حصد أمس 227 ألف و 902 جنيه، من إجمالي ما حققته الأفلام في السينمات أمس والذي بلغ 931 ألف و 716 جنيه.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "أشباح أوروبا" الذي حقق أمس إيرادات بلغت 223 ألف و467 جنيه، وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

يليه فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث حصد 202 ألف و277 جنيها محتلا المركز الثالث في ترتيب الإيرادات، يشارك في بطولته كل من: هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

كما حقق فيلم "عمهم" لمحمد عادل إمام إيرادات بلغت 159 ألف و999 جنيه، محتلا المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني، والذي حصد 112 ألف و 849 جنيها، بينما تذيل فيلم "خطة مازنجر" قائمة الإيرادات ولم يحقق سوى 5 آلاف و222 جنيها.