شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا في الغردقة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلا موسيقيا ضخما في مدية الغردقة بمسرح "أرينا" على الممشى السياحى الليلة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره.

منها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وروجت الصفحة الرسمية لعمر خيرت عبر "الفيسبوك" للحفل، حيث كتبت: "الليلة نلتقي بكم في أمسية موسيقية بأنامل الموسيقار عمر خيرت في أرض الجمال الغردقة".



عمر خيرت

كما يحيي حفلا موسيقيا آخر في أبو ظبي يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التى قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.