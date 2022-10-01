نادية الجندي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - أعربت الفنانة نادية الجندي عن اندهاشها من الشائعات التي تخرج عنها بين الحين والآخر حول حالتها العاطفية والأخبار التي يتم تداولها سواء عن خطوبتها أو زواجها .
فأكدت نادية الجندي في لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” على إنه في حال ارتباطها لن تنكر ذلك أو تخفيه لكونه حقها في الحياة على حد وصفها .
وأشارت “الجندي” خلال حديثها إلى مواصفات الرجل التي قد ترتبط به فقالت : ” يكون راجل وأحس كده إنه أد المسئولية وحنون وتحسي بالأمان معاه ويكون صادق في مشاعره وفي الحياة وعلى خلق ” .
تابعت : ” هتقوليلي دي صفات كتير اوي ومش موجودة في الحياة دلوقتي، أكيد لأ لسه موجودة بس قليلة شوية للأسف ” .
وأضافت نادية الجندي أنها لا تهتم بفارق السن سواء كان الرجل أكبر منها أو أصغر وأن المهم هو وجود تلك المواصفات التي حددتها .
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