شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمى.. مطربون تغنوا في سحر فنجان القهوة أبرزهم فيروز ومحمد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للقهوة، الذى يوافق 1 أكتوبر، وهو المشروب الذى يحظي باعجاب قطاع كبير ممن يرون فى الفنجان سحر خاص، لم يغفل الفن عنه بمختلف الأعمال التي تعرضت له عبر عدد من الأغنيات التي تغزلت فيه، فقرر عدد من المؤلفين صناعة أغنيات تتضمن كلمة "القهوة" أو "حبات البن" وربطها ومزجها بالعشق والحب أو تقديمها من خلال أغنيات شعبية.

فيروز "في قهوة على المفرق"

قدمت الفنانة الكبيرة فيروز أغنية حملت اسم "في قهوة على المفرق" عام 1974 وهى من كلمات وألحان الأخوين رحبانى.

سميرة توفيق "بالله تصبوا القهوة"

ولا نستطيع أن ننسى الفنانة سميرة توفيق والتي غنت أغنية "بالله تصبوا القهوة" والتي تعتبر من أبرز الأغاني التراثية في الأردن، ومن أكثرها شهرة في العالم العربي.

محمد رشدى "فنجان القهوة"

عودنا المطرب محمد رشدى على تقديم أغنيات مختلفة كثيرة خاصة في مجال الغناء الشعبى، فقدم أغنية حملت اسم "فنجان القهوة"

الجيزاوى "اتفضل قهوة"

المطرب عمر الجيزاوى غنى عن التعريف وتعد أغنيته "اتفضل قهوة" من أشهر أغنيات الزمن الجميل والتي حفرت في ذكريات كل جمهوره الموجود في أنحاء الوطن العربى.

طلال مداح "هيلة يا هيلة"

ولا ننسى المطرب السعودي طلال مدّاح، الذى قدم إحدى أغنياته الشهيرة "هيلة يا هيلة" والذى تغزل خلالها في حبات الهيل والبن الأسمر.

أسمهان "أهوى"

قدمت الفنانة الراحلة أسمهان أغنية بعنوان "أهوى" وتقول كلماتها "يا مين يقول لى أهوى.. أسقيه بأيدى قهوة"، واستطاع من خلالها الشاعر مأمون الشناوى أن يمزج بين شرب القهوة والحب والعشق، وقدمتها أسمهان خلال فيلم "غرام وانتقام" من بطولة يوسف وهبى وأنور وجدى.