"عسل" ليلى علوي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، أثناء قضائها نزهتها الصيفية بمدينة "جنوة" في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ليلى علوي على إطلالتها: "أجازة سعيدة للجميع"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ليلي الجميلة"، وعلق آخر: "عسل بزيادة".

يذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.