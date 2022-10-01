فن ومشاهير

"عسل" ليلى علوي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، أثناء قضائها نزهتها الصيفية بمدينة "جنوة" في إيطاليا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ليلى علوي على إطلالتها: "أجازة سعيدة للجميع"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ليلي الجميلة"، وعلق آخر: "عسل بزيادة".

يذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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