شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى مازحاً عن جوليا روبرتس: مللت بسببها طوال تصوير فيلمنا الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يعتبر الثنائى جورج كلوني وجوليا روبرتس من أنجح الثنائيات في هوليود، وهو ما تكرر مؤخراً في فيلمهما الجديد Ticket To Paradise كما يتمتعان، بصداقة وطيدة تنعكس في أعمالهما، إلا أن كلوني مؤخراً مازح جوليا روبرتس أثناء حلوله ضيفاً على برنامج تليفزيوني أكد فيه أنه شعر بالملل من جوليا روبرتس طوال أحداث تصوير فيلمهما الأخير.

وأضاف كلوني : "جوليا روبرتس كانت بمفردها ولم تصطحب أياً من افراد عائلتها على متن الجزيرة الذى كنا نصور فيها الفيلم، وذلك خلاف ما فعلته حيث اصطحبت عائلتي بالكامل، وكانت معي زوجتي طوال الوقت".

واستكمل مازحاً : "وبالتالي كان علي الاستيقاظ كل صباح لأجد جوليا على عتبة منزلنا تطرق الباب، وكان علينا إضافة وجبة يومياً لها، لأنها لم تفوت أي يوم، إلا وقضته معنا طوال مدة التصوير".

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.