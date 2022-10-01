عبد الفتاح الجرينى يحيى حفلا غنائيا مع فرنش مونتانا فى رالى المغرب اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب عبد الفتاح الجرينى حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان رالى المغرب فى مدينة أكادير، والذى تنطلق فعالياته من 1 إلى 6 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

الحفل تحتضنه ساحة الأمل، ويستمر على مدار أكثر من 4 ساعات، وسيكون انعكاسا للفخر الموسيقى المغربى والثقافة الامازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة كبيرة من الفنانين المغاربة والعالميين، والذى يعد بأجواء احتفالية تجمع ما بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح، وسيتم على هامش الحدث الرياضي الكبير تنظيم حفلين موسيقيين في كُل من أكادير والعيون، بحضور فنانين وفنانات مغاربة وعالميين سيقدمون عروضهم أمام الآلاف من محبي الموسيقى.

ويشارك الجرينى فى الحفل الأول المقرر تنظيمه فى مدينة أكادير مع كل من فرنش مونتانا، إلغراندي طوطو، وأمينوكس، مغني الراب دادا، والمغنية آية ناكامورا، ودادجو، وديجي فان وديدجي أيمون.

ويندرج رالى المغرب وحفلاته الموسيقية في هذه الرؤية التي تعمل على تسليط الضوء ليس فقط على التراث الطبيعي والسياحي للمنطقة، ولكن أيضًا على ثرائها الثقافي والفني.

علي صعيد آخر يستعد الجريني لتصوير وطرح كليب جديد من البومه القادم المقرر طرحه قريباً، حيث من المقرر ان يتم تصوير أغنية باللهجة المصرية وخصوصا بعد نجاح كليبه الأخير"كذابة" والذي كان باللهجة المغربية.