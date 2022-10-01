شكرا لقرائتكم خبر عن "وش في وش" يجمع محمد ممدوح وأمينة خليل وأسماء جلال بعد "خلى بالك من زيزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الفنانون محمد ممدوح وأمينة خليل وأسماء جلال في فيلم جديد بعنوان "وش في وش" من إخراج خالد الحلفاوى ومقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر الجارى بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، حيث تعاون الثلاثى بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.

وفى سياق آخر يواصل محمد ممدوح تصوير مشاهده في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل فبدأت الأسبوع الماضى تصوير أول مشاهد فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.

فيما تنتظر أسماء جلال عرض عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.