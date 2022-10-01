شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة يتعاون مع عزيز الشافعى وتامر حسين فى أغنية "كم ملاحظة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الطفل محمد أسامة الشهير بمطرب "الغزالة رايقة"، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كم ملاحظة"، على موقع "يوتيوب"، ويتعاون خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع وسام عبد المنعم.

وأطلق الطفل محمد أسامة كليب "عمو سمير" مؤخراً على "يوتيوب"، والذى يعد العمل الأول له عقب نجاح أغنيته "الغزالة رايقة".

أغنية "عمو سمير" تم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج عبد الوهاب خطيب، وهى كلمات محمد يحيى وحسن المهدى ولحن ورؤية فنية محمد يحيى وتوزيع عمرو الخضرى.

يذكر أن محمد أسامة كانت بداية ظهوره عندما قدم الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، وحملت الأغنية اسم "الغزالة رايقة"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت سبب فى شهرة أسامة، والفيلم من إخراج بيتر ميمى.