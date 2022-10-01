"كنت هعلمها مشروع تجميل عشان حالها وقف في الشغل" .. محمود المهدي يرد على منة عرفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح الفنان محمود المهدي أسباب انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد تصريحاتها التي أكدت فيها أن الخيانة هي سبب طلاقهما، وذلك أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر شاشة "الحدث".

وقال: "والله أنا أراهن أتحدى حد من أهلها، يقول إن محمود المهدي كان خاين، وطلقتها بسبب حاجات حصلت، استغلال وفيه حاجات حصلت غير اللي تم الاتفاق عليها، وتحملت طلبات فوق طاقة، غير إن موضوع أهلها كان صعب جدا الصراحة".

وأضاف: " لدرجة إن أنا كنت هعملها مشروع تجميل، عشان حالها وقف في الشغل وأهلها محتاجين مصاريف، أنا عندي فيلمين واقفين، وفلوس واقفة، والاقتصاد في العالم كله واقف، وأنا شغلي الأساسي في الاستيراد والتصدير".

يذكر أن الفنانة منة عرفة كشفت سبب انفصالها عن علاقات الارتباط في تجاربها السابقة.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "The blind date show2"، بعد توجيه سؤال لها عن علاقاتها السابقة: بما إنك دخلتي في علاقتين أو تلاتة في حاجة خليتكم ما تكملوش؟".ردت منه :"ليه هو أنا هسيبه علشاني، ما أنا هسيبه علشانه هو، زي مثلا الخيانة".

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوليو الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".