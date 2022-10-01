شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب فى مسلسل "موضوع عائلى 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة نور اللبنانية في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، مع الفنان ماجد الكدوانى والذى تم الانتهاء من معظم مشاهده خلال الأسابيع الماضية، حيث تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، إذ تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجد الكدوانى.

مسلسل "موضوع عائلى" فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وقام ببطولة الجزء الأول ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام.



نور مع ابطال موضوع عائلى

ودارت أحداث الجزء الأول من "موضوع عائلى" حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذى يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاما واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، ويفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاما باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددً إلى الجو العائلي والمسئوليات بان له ابنه من زوجته الراحلة ليلى، وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون الوصى عليها ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.

وفى سياق آخر تعاقدت نور على المشاركة في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع النجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، والعمل تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج ميديا هب ـ سعدي جوهر ـ وأروما، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وشيرى عادل وعدد كبير من الفنانين.