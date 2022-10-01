شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يختتم جولته الغنائية بأمريكا في سان فرانسيسكو.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق كايروكى، جولته الغنائية في في الولايات المتحدة الأمريكية، غداً الأحد، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا، حيث أحيا الفريق حفله الأول بمدينة نيويورك، أما الحفل الثانى فكان في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والحفل الثالث كان في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأحيا فريق كايروكى عدة حفلات غنائية في مصر، وتفاعل الجمهور مع أغنياته، حيث قدموا خلال حفلاتهم العديد من الأغاني المعروفة له، منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، "ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر ان فريق كايروكي أطلق مؤخرا، البوم حديد بعنوان "روما" والذي يتكون من 11 أغنية، هم "ماتوحشنيش و"جيمس دين" و"تارانتينو" مع مروان بابلو، و"كوستاريكا" و"نفسي أحبك" مع سارة مول البلاد، و"روبيرتو" و"روما" و"بسرح وأتوه" و"أنا نجم" و"جوني كاش" و"زمن الكلام".