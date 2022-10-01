شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات المكرمين بمهرجان القاهرة للدراما مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى عددا من المكرمين بمهرجان القاهرة للدراما، والذى أقيم خلال الأسبوع قبل الماضى بمركز المنارة بالتجمع الخامس، منهم المخرج جمال عبد الحميد والفنان عبد الله مشرف وفكري صادق وأمل ابراهيم وعواكف حلمي، ونذكر أهم تصريحاتهم.

أعرب الفنان فكرى صادق عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى التي أقيمت خلال الأسبوع الماضى على مسرح المنارة.

وأضاف خلال استضافته مع عدد المكرمين بمهرجان القاهرة للدراما في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى، أنه يفتخر بالتكريم من الدورة الأولى التي ولدت عملاقة من حيث التنظيم، وكل شيء قدم من خلالها.

وأضاف: "نشكر ربنا أن نقيب الممثلين هو الفنان أشرف زكى الذى يبذل مجهودا كبيرا في شغله، ووقوفه مع الفنانين في كل شيء".

وقالت الفنانة عواطف حلمى إنها مبسوطة بتكريمها أيضا من مهرجان القاهرة للدراما، مشيرة إلى أنها مستعدة تشتغل مرة أخرى فى أعمال فنية، كما أعرب كل من الفنان عبد الله مشرف والفنانة أمل إبراهيم عن سعادتهما أيضا بتكريمهما من خلال المهرجان.





وقال المخرج جمال عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى، إنه شارك في تتر مسلسل "رأفت الهجان" من خلال الجرافيك والمونتاج، ويعتبر الموسيقار عمار الشريعى من أفضل الأشخاص في مجال وتاريخ المزيكا، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة قوية من حيث تعاونهما في أكثر من عمل.

وأضاف عبد الحميد: "الزعيم عادل إمام رفض تقديم مسلسل رأفت الهجان بسبب موت البطل في أولى حلقاته، وحل محله الراحل محمود عبد العزيز"، مشيرا إلى أنه قابل الزعيم بعد المسلسل، وقال له عادل إمام "زعلت إنى ماعملتش المسلسل".

وقال المخرج جمال عبد الحميد إنه سعيد بتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما الذى أقيمت فعالياته الأسبوع الماضى، وسعيد بتكريم نجوم كبار افتقدناهم بقالنا فترة.

وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى سى: "سعيد أيضا بالشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى والفنان يحيى الفخرانى، والمجهود الذى بذلوه من خلال خروج المهرجان بأفضل صورة".

وأشار إلى أنه من قدم الفنان أحمد السقا في بداية مشواره عندما كان طالبا في المعهد، مضيفا أنه يعتبر السقا ابنه، مؤكدا: "كما قدمت أيضا كلا من الفنان أحمد عز ومنى زكى".





قالت الفنانة أمل إبراهيم إنها اعتذرت عن فيلم "أبى فوق الشجرة" للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث كانت من المفترض أن تقدم دور شقيقته، وجاء اعتذارها بسبب حبها الجنونى بالعندليب.

وأضافت أمل: "إلى حد وقتنا هذا ما زلت أحب العندليب عبد الحليم حافظ لدرجة أنه عندما كان يسافر خارج مصر كنت أمكث على فراش السرير بسبب حبى له، حيث كانت تقول لى والدتى مش عارفة أعمل معاكى إيه".

وتذكرت موقف جمعها بالراحل الفنان محمود عبد العزيز عندما تعاونت معه في مسرحية "خشب الورد" قائلة: "أصيبت خلال تقديم المسرحية، وعندما دخلت للمسرح سقف لى الساحر، وقال لى أنا زعلان عليكى مكنتيش تيجى".