شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء رخا طالبة جامعية تقع فى حب تيام قمر فى مسلسل "دوبامين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة إسراء رخا فى بطولة مسلسل "دوبامين" المقرر انطلاق عرضه اليوم السبت على قناة cbc الساعة 8 مساء، وcbc دراما الساعة 11 مساء، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية "تالين"، وهى طالبة جامعية تبلغ 20 عاماً، وتقوم بتحميل أبليكيشن دوبامين، ومن هنا الحكاية تبدأ وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر، وتبدأ بعد ذلك العديد من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل "دوبامين" مكون من 15 حلقة، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، و إنتاج شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى ملىء بالإثارة والتشويق، حول مخاطر السوشيال ميديا، حيث يرمز مصطلح "دوبامين" يرمز إلى هرمون السعادة، والأحداث تتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم السوشيال، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

يذكر أن إسراء رخا شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "انحراف" مع النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز، كما شاركت مؤخراً في مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" تأليف عمرو محمود ياسين، خلال حكاية "النظارة البيضا" مع أمير المصرى وكارولين عزمى، وكذلك مسلسل "زى القمر" خلال حكاية "وان كبر ابنك" مع وفاء عامر.



اسراء رخا وتيام قمر من مسلسل دوبامين