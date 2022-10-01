"دمرتني هي وأهلها وخانتني" محمود المهدي يرد على منة عرفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح الفنان محمود المهدي أسباب انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد تصريحاتها التي أكدت فيها أن الخيانة هي سبب طلاقهما، وذلك أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر شاشة "الحدث".

و قال محمود المهدي: "والله الخيانة كانت من الطرف التاني، وأهلها افتكروا أن وجودها معايا هيعطلها عن الشغل، مفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، بسبب التصريحات وسوء التفاهم اللي حصل بيني وبين الدكتور أشرف زكي والفنان محمد نجاتي، والخلافات وسوء التفاهم مع النقابة، و إنها لو فضلت معايا مش هتشتغل".

وتابع "المهدي": "وفيه صلح مع الدكتور أشرف زكي واعتذرت ليه، وهيكون في صلح بيني وبين النقابة يعني، والأستاذ مسعد فودة هو اللي متصدر وقعدنا كام مرة كده للصلح، والمشاكل اللي حصلت في النقابة كانت بسبب إن أنا دافعت عن منة، وأنا اديتها فرصة تطلع تنكر، وزي ما هي تعبت نفسيا، أنا كمات تعبت وتعبت من كلام الناس ودمرتني هي وأهلها، وسكت وعديت كل حاجة، وتم استغلالي وعديت كل ده ومرضيتش اتكلم، ياريت حد أهلها يطلع يكدبني في أي حاجة، هم عارفين إن أنا بتكلم عن الحق ومعايا إثبات ومعايا كل حاجة".

وأضاف: "والله أنا أراهن أتحدى حد من أهلها، يقول إن محمود المهدي كان خاين، وطلقتها بسبب حاجات حصلت، استغلال وفيه حاجات حصلت غير اللي تم الاتفاق عليها، وتحملت طلبات فوق طاقة، غير إن موضوع أهلها كان صعب جدا الصراحة، لدرجة إن أنا كنت هعملها مشروع تجميل، عشان حالها وقف في الشغل وأهلها محتاجين مصاريف، أنا عندي فيلمين واقفين، وفلوس واقفة، والاقتصاد في العالم كله واقف، وأنا شغلي الأساسي في الاستيراد والتصدير فاضطريت أبيع العربية مخصوص من غير تفكير، عشان اديها الفلوس، وأول ما بعت العربية بعدها بيومين تم الطلاق، والطلاق متمش بالود، تم فجأة، وبالغلط، وأنا طالع بقول حسبي الله ونعم الوكيل".

واستكمل: "أنا بعت العربية واديتها فلوس، وبعدها بيومين تلاتة طلبت الطلاق، أنا بدافع عن نفسي مقصرتش في حاجة، وأنا للأسف حبيتها، لو محبتهاش، مكنتش بيعت ولاصرفت على أهلها ولا استحملت، ولا يعني الخيانة كنت عديتها واستحملت، ده أسهل أرد بقوله، وساعة الطلاق كنت رافض بس أهلها كانوا مصممين طبعا".

وعن إمكانية عودتهما مرة أخرى، رد: "صعب، إن أهلها كمان، وهي كمان مقدرتش اللي عملته عشانها، وحساباتي تقفلت، وأفلامي وقفت بسبب المشاكل والتصريحات اللي أنا عملتها، وآه كان كلامي غلط تكلمت بعصبية، بس أنا مكنتش حابب حد يجيب سيرة مراتي، وأنا لما طلعت دافعت في موضوع النقابة، غلطوني حتى من أهلها، إزاي تطلع تدافع عنها؟، والناس قالت لها أنت إزاي موقفتيش مع محمود وهو بيدافع عنك، مكانتش وقفت والله ما كانت هترجع، وأنا وقفت عشانها مع محمد نجاتي، وكل ده كان الرد كتر خيري، لا كان الرد إزاي تقول كده، ده بيحصلي عادي وأنا راضية بكده".

يذكر أن الفنانة منة عرفة كشفت سبب انفصالها عن علاقات الارتباط في تجاربها السابقة.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "The blind date show2"، بعد توجيه سؤال لها عن علاقاتها السابقة: بما إنك دخلتي في علاقتين أو تلاتة في حاجة خليتكم ما تكملوش؟".ردت منه :"ليه هو أنا هسيبه علشاني، ما أنا هسيبه علشانه هو، زي مثلا الخيانة".

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوليو الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".