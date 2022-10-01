محمود المهدي يهاجم طليقته منة عرفة ووالدتها: “تم استغلالي أسوأ استغلال”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 03:54 صباحاً - هاجم الممثل المصري الشاب محمود المهدي طليقته ومواطنته الفنانة منة عرفة متهما اهلها وخاصة والدتها باستغلاله ماديا.

وعبر المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”خط أحمر“، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر قناة “الحدث اليوم” عن انزعاجه من الاتهامات التي وجهت له مثل “انه خانها وانه كان يستغل شهرتها ماديا والكلام ده كله غلط”.

وتابع: ”الانفصال ليس بسبب الخيانة، كل كلام أهلها معي إني معطلها عن الشغل، ومفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بيني وبين بعض الفنانين والتصريحات المتبادلة بيننا بسبب منة“.

وتابع المهدي: ”فيه حاجات حصلت غير اللي أنا كنت متفق معها، الموضوع كان صعب، على سبيل المثال كنت هعملها مشروع تجميل بعد ما شغلها بالفن وقف، وبعت عربيتي وإديتها فلوسها عشان تفتح المشروع، وأول ما بعت العربية، وخدت الفلوس طلبت الطلاق، والطلاق لم يتم بالود، أنا طالع من الموضوع ده بقول حسبي الله ونعم الوكيل“.

وتحدث عن والدة منة عرفة قائلا “دي خصيمتي يوم القيامة لان اللي عملته فيا كثير انا استحملت كثير وجيت على نفسي في حاجات كثير”.

وعن السبب الحقيقي للانفصال قال محمود المهدي: “تم استغلالي أسوأ استغلال”.