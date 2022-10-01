شكرا لقرائتكم خبر عن سارة جيسيكا باركر فى أول ظهور لها بعد وفاة والدها الروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الممثلة سارة جيسيكا باركر العودة لحياتها الطبيعية من جديد، وذلك بعد أيام من إعلانها خبر وفاة زوج والدتها الذى كان أبوها الروحى، وفقاً لما أكدته فى بيان عقب وفاته، إلا أنه مؤخراً تم رصدها وهى تحرص على التنزه بمفردها وتسير فى شوارع نيويورك بمفردها.

كما حرصت على وضع السماعات على أذنها ونظارة شمسية اختفت بها عن أنظار الجميع، إلا أن عدسات المصورين وفقاً لما نشره تقرير ديلى ميل سلطت الضوء عليها.



سارة جيسيكا باركر

من ناحية أخرى يبدو أن الممثلة سارة جيسيكا باركر لا تشعر بأى قلق تجاه كبرها فى السن، وذلك بعدما أصبحت فى الـ57 من عمرها مؤخرًا، وذلك بعدما تطرقت إلى هذا الأمر خلال حوارها مع مجلة InStyle تم سؤالها فيه عن شعورها تجاه السن، فقالت على الفور: "أنا لا أفكر يومًا في التقدم في السن او الشيخوخة، وعار على النساء أن يصيبوا بالاكتئاب أو القلق لتقدمهن في السن".



سارة جيسيكا

وأضافت أن المجتمع والناس عمومًا تتحيز فى هذا الأمر إلى الرجال، فلا يتحدث أحد عن أن الرجل بات عجوزًا، لكن دوماً ما تشعر المرأة بالقلق تجاه سنها، فلا يتلقى الرجال نفس الانتقادات".