شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح ساقية الصاوى للعرائس يقدم حفلتين لأم كلثوم 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلتين لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، يقدم فيهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهما "أروح لمين والحب كله"، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، بقاعة النهر بساقية الصاوى، على أن تبدأ الحفلة الأولى فى تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية فى الثامنة مساءً.

ويأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.