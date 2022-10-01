شكرا لقرائتكم خبر عن أمل إبراهيم: رفضت تجسيد شقيقة العندليب فى "أبى فوق الشجرة" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أمل إبراهيم إنها اعتذرت عن فيلم "أبى فوق الشجرة" للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث كانت من المفترض أن تقدم دور شقيقته، وجاء اعتذارها بسبب حبها الجنونى بالعندليب.

وأضافت أمل: "إلى حد وقتنا هذا ما زلت أحب العندليب عبد الحليم حافظ لدرجة أنه عندما كان يسافر خارج مصر كنت أمكث على فراش السرير بسبب حبى له، حيث كانت تقول لى والدتى مش عارفة أعمل معاكى إيه".

وتذكرت موقف جمعها بالراحل الفنان محمود عبد العزيز عندما تعاونت معه في مسرحية "خشب الورد" قائلة: "أصيبت خلال تقديم المسرحية، وعندما دخلت للمسرح سقف لى الساحر، وقال لى أنا زعلان عليكى مكنتيش تيجى".