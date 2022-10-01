سلمى أبو ضيف تنشر صورا جديدة وفنانات تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف على إطلالتها: "مع عائلتي"، وأضاف الفنانة ريم سامي تعليقا برمز "شمس متوهجة"، وعلقت الفنانة ميرنا نور الدين بمرز "قلب أحمر".

سلمى أبو ضيف شاركت في مسلسل "منعطف خطر"، بطولة محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، آدم الشرقاوي، وأحمد صيام وغيرهم.

كما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "راجعين يا هوى"، والذي يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.