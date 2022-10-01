ميرهان حسين جريئة ولقاء الخميسي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحلام

كشفت الفنانة أحلام، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا كالتاريخ لا أتكرر مرتين".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حُب".

نيكول سابا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا، نشرت أحدث إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طب خلصنا صيفية بقى، بدي الشتاء يشرّف".

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلام بعد ما راحت القصر".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خليك مع اللي يشتري ضحكتك وخاطرك وحنانه عليك سيل، عدا ذلك كل شئ تعداه".

سهر الصايغ

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تجربة جديدة في مكان رائع".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء انجي كيوان، صورة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.