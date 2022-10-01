وفاة المخرج عبد اللطيف زكي وصلاة الجنازة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن باسم عبد اللطيف زكي، وفاة والده المخرج عبد اللطيف زكى، وذلك عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب باسم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالي المخرج عبد اللطيف زكي في ذمة الله، وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

وأخرج عبد اللطيف زكي حوالي 33 عملا سينمائيا، من بينهم، فيلم "حنحب ونقب" 1997، و مسلسل "جريمة على الساحل الشمالي" 2008، وكان آخر أعماله فيلم "شقاوة بنات شبرا" 2012.

عبد الليف زكي، مخرج مصري، ولد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الاخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين الكبار، أمثال، كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، واشرف فهمي، وعلي عبد الخالق.