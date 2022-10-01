"بعت العربية عشان إديها فلوس وبعدها بيومين طلبت الطلاق" .. محمود المهدي يرد على منة عرفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح الفنان محمود المهدي أسباب انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد تصريحاتها التي أكدت فيها أن الخيانة هي سبب طلاقهما، وذلك أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر شاشة "الحدث".

وقال: "اضطريت أبيع العربية مخصوص من غير تفكير، عشان اديها الفلوس، وأول ما بعت العربية بعدها بيومين تم الطلاق، والطلاق متمش بالود، تم فجأة، وبالغلط، وأنا طالع بقول حسبي الله ونعم الوكيل".

واستكمل: "أنا بعت العربية واديتها فلوس، وبعدها بيومين تلاتة طلبت الطلاق، أنا بدافع عن نفسي مقصرتش في حاجة، وأنا للأسف حبيتها، لو محبتهاش، مكنتش بيعت ولاصرفت على أهلها ولا استحملت، ولا يعني الخيانة كنت عديتها واستحملت، ده أسهل أرد بقوله، وساعة الطلاق كنت رافض بس أهلها كانوا مصممين طبعا".

يذكر أن الفنانة منة عرفة كشفت سبب انفصالها عن علاقات الارتباط في تجاربها السابقة.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "The blind date show2"، بعد توجيه سؤال لها عن علاقاتها السابقة: بما إنك دخلتي في علاقتين أو تلاتة في حاجة خليتكم ما تكملوش؟".ردت منه :"ليه هو أنا هسيبه علشاني، ما أنا هسيبه علشانه هو، زي مثلا الخيانة".

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوليو الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".