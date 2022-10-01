شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تعيش حالة من النشاط السينمائى وتصور 3 أفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة أمينة خليل حالة من النشاط السينمائى، حيث تصور أكثر من فيلم كما تعاقدت على أعمال أخرى لتصويرها خلال الأسابيع المقبلة، اذ تواصل أمينة تصوير مشاهدها في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، محمد مممدوح، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

كما بدأت أمينة الأسبوع الماضى، تصوير أول مشاهد فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.

وتعاقدت أمينة خليل على فيلم ثالث مؤخراً بعنوان "وش في وش" إخراج خالد الحلفاوى، ويجمعها بالفنانين محمد ممدوح وأسماء جلالومقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر الجارى بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ويتعاون الثلاثى سوياً للمرة الثانية بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.

وكان آخر أعمال أمينة خليل، مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب أمير كرارة، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".