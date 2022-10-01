شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يكشف أسرار قصة حبه مع زوجته ناريمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامى جمال كيف تعرف على زوجته ناريمان، قائلا: "ناريمان جاءت لى من أجل أن أقدم لها لحنا لأغنية، وبالفعل لحنت لها أغنية واثنين وثلاثة، ومن أول أغنية كانت ناريمان عجبانى ولكن لا أريد أن أتحدث ولكن قلت لنفسى اتقل شوية".

وأضاف رامى جمال، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "ذهبنا لتسجيل أغنية واتفقت مع الموزع أن نتوقف ثم أغنى أغنية موعدانى، وبعد ذلك اعترفت ثم بدأنا نتكلم في الغناء".

وتابع رامى جمال: "كان هناك اتفاق صريح بيننا أنها تريد أن تغنى ومن حقها أن تغنى ولكن من الصعب أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مشهورين، فمن سيأخذ باله من البيت، فقلت لها من الصعب أن أغنى وأنت تغنين، فإذا وجدت الباب مفتوحا لك للغناء فلن ينفع الزواج ولو اختارت أن تكونين في البيت بلغينى فقالت إنها ستختار أن تكون في البيت".

وقال رامى جمال: "كل فترة ممكن أقدم لها أغنية، كما أنها لا بد أن تطلع على ألحان الأغانى الخاصة بى قبل أن أغنيها".