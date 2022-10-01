شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال المخرج الراحل عبد اللطيف زكى.. تعاون مع يحيى الفخرانى ونور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساد الحداد حسابات العديد من النقاد والفنانين بعد وفاة المخرج الكبير عبد اللطيف زكي، الذى وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، تاركًا عددا من الأعمال التي تعاون فيها مع كبار النجوم أمثال نور الشريف ويحيى الفخرانى، وفاروق الفيشاوى.

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أهم أفلامه امرأتان ورجل وكان من بطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين وهالة صدقى والطفل وسام حمدى ، والمرأة الحديدية بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى، وصراع الأحفاد بطولة نور الشريف، ويا تحب يا تقب بطولة فاروق الفيشاوى وأحمد آدم والمنتصر بالله، ثم اتجه لإخراج البرامج التليفزيونية فى سنواته الأخيرة.

ونعى الناقد طارق الشناوى المخرج عبد اللطيف زكى، الذى توفى اليوم الجمعة، وكتب الشناوى على حسابه على "فيس بوك": "بعد صراع طويل مع المرض انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير عبد اللطيف زكى.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

ونعت الناقدة ماجدة خير الله المخرج عبد اللطيف زكى، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": فوجئت اليوم بخبر حزين وهو رحيل المخرج عبد اللطيف زكى الذى قدمت معه أول فيلم من تأليفى (امرأتان ورجل).. رحم الله المخرج عبد اللطيف زكى وأسكنه فسيح جناته".

وكان باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، قد أعلن وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

وقررت أسرة المخرج الكبير الراحل عبد اللطيف زكى، إقامة العزاء يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، وذلك بعد إقامة صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.