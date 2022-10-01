شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. عزاء المخرج عبد اللطيف زكى فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة المخرج الكبير الراحل عبد اللطيف زكى، إقامة العزاء يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، وذلك بعد إقامة صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن امرأتان ورجل وكان من بطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين وهالة صدقى والطفل وسام حمدى ، والمرأة الحديدية بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى، وصراع الأحفاد بطولة نور الشريف، ويا تحب يا تقب بطولة فاروق الفيشاوى وأحمد آدم والمنتصر بالله، ثم اتجه لإخراج البرامج التليفزيونية فى سنواته الأخيرة.

ونعى الناقد طارق الشناوى المخرج عبد اللطيف زكى، الذى توفى اليوم الجمعة، وكتب الشناوى على حسابه على "فيس بوك": "بعد صراع طويل مع المرض انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير عبد اللطيف زكى.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

وكان باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، قد أعلن وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.