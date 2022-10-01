شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تنعى المخرج عبد اللطيف زكى: قدمت معه أول أفلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الناقدة ماجدة خير الله المخرج عبد اللطيف زكى، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": فوجئت اليوم بخبر حزين وهو رحيل المخرج عبد اللطيف زكى الذى قدمت معه أول فيلم من تأليفى (امرأتان ورجل)، وكان من بطولة يحيى الفخرانى وميرفت أمين وهالة صدقى والطفل وسام حمدى".

وأضافت ماجدة خير الله: "عبد اللطيف زكى قدم أفلام المرأة الحديدية بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى، صراع الأحفاد بطولة نور الشريف، يا تحب يا تقب بطولة فاروق الفيشاوى وأحمد آدم والمنتصر بالله، ثم اتجه لإخراج البرامج التليفزيونية فى سنواته الأخيرة، رحم الله المخرج عبد اللطيف زكى وأسكنه فسيح جناته".

وأعلن باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أفلامه (شقاوة بنات شبرا، حنحب ونقب، سر اللعبة).