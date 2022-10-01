شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد طارق الشناوى ينعى المخرج عبد اللطيف زكى: خالص العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الناقد طارق الشناوى المخرج عبد اللطيف زكى، الذى توفى اليوم الجمعة، وكتب الشناوى على حسابه على "فيس بوك": "بعد صراع طويل مع المرض انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير عبد اللطيف زكى.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".



طارق الشناوى

أعلن باسم عبد اللطيف زكى، ابن المخرج عبد اللطيف زكى، وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك" إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عبد اللطيف زكي من مواليد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أفلامه (شقاوة بنات شبرا، حنحب ونقب، سر اللعبة).