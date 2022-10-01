شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيًا في أبو ظبي 13 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخمً في أبو ظبي يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره.



عمر خيرت

كما يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلاً موسيقيًا فى الغردقة بمسرح "أرينا" على الممشى السياحى غدا السبت، ويقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التى قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.