شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: أسامة أنور عكاشة كاتب عبقرى وما حدش زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج جمال عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى، إنه يعتز بمسلسل "زيزينيا"، ويعتبره من أهم الأعمال التي قدمت في تاريخ الدراما المصرية مع كاتب عبقرى بحجم الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف: "عندما قرأت سيناريو المسلسل ذهلت بصراحة، ورأيت من خلاله كيف تكونت الشخصية المصرية بتركيبها"، مشيرا أن أسامة أنور عكاشة "مفيش زيه".

وأشار إلى أنه تعاون مع العندليب عبد الحليم حافظ في 15 دعاء تم بثها عبر الإذاعة، وبعدها سافر إلى لندن وتوفى هناك.

وقال المخرج جمال عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى، إنه شارك في تتر مسلسل "رأفت الهجان" من خلال الجرافيك والمونتاج، ويعتبر الموسيقار عمار الشريعى من أفضل الأشخاص في مجال وتاريخ المزيكا، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة قوية من حيث تعاونهما في أكثر من عمل.

وأضاف عبد الحميد: "الزعيم عادل إمام رفض تقديم مسلسل رأفت الهجان بسبب موت البطل في أولى حلقاته، وحل محله الراحل محمود عبد العزيز"، مشيرا إلى أنه قابل الزعيم بعد المسلسل، وقال له عادل إمام "زعلت إنى ماعملتش المسلسل".

وقال المخرج جمال عبد الحميد إنه سعيد بتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما الذى أقيمت فعالياته الأسبوع الماضى، وسعيد بتكريم نجوم كبار افتقدناهم بقالنا فترة.

وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى سى: "سعيد أيضا بالشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى والفنان يحيى الفخرانى، والمجهود الذى بذلوه من خلال خروج المهرجان بأفضل صورة".

وأشار إلى أنه من قدم الفنان أحمد السقا في بداية مشواره عندما كان طالبا في المعهد، مضيفا أنه يعتبر السقا ابنه، مؤكدا: "قدمت أيضا كلا من الفنان أحمد عز ومنى زكى".