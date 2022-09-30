شكرا لقرائتكم خبر عن بفانلة الزمالك.. أكرم حسنى يحتفل بذكرى ميلاد والده الراحل: أغلى وأحن أب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أكرم حسني ذكرى ميلاد والده الراحل حسنى عبد الرحيم، لاعب الزمالك الأسبق، التى توافق اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه كان أغلى وأحلى أب.

ونشر أكرم صورة لوالده بقميص الزمالك خلال فترة لعبه مع الفريق، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "ذكرى يوم ميلاد أغلى وأحن أب.. كل سنة وأنت طيب يا أبويا".





وسبق وأعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته البالغة بالمشاركة بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على هامش حضوره المهرجان: "فكرة مهرجان خاص بالدراما فكرة عبقرية، وكانت لازم يكون فيه مهرجان مهتم بالدراما العربية والمصرية زي ما شوفنا المهرجانات السينمائية في دول العالم المختلفة واطلعنا على كل سينمات العالم".

كما أشاد بفكرة تواجد الفنان يحيى الفخراني كرئيس للمهرجان، متابعًا: "أنا فخور إني بشارك في أول دورة من المهرجان، ومتبقاش الأخيرة، ودايما نشوف تطور مستمر في المهرجان، وفكرة إنه يكون برئاسة الفنان الدكتور يحيى الفخراني دا بيدي للمهرجان شرف أكتر".