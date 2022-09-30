جمال عبد الحميد: عادل إمام رفض "رأفت الهجان" وعمار الشريعى تاريخ فى المزيكا

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج جمال عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى، إنه شارك في تتر مسلسل "رأفت الهجان" من خلال الجرافيك والمونتاج، ويعتبر الموسيقار عمار الشريعى من أفضل الأشخاص في مجال وتاريخ المزيكا، وكانت تربط بينهما علاقة صداقة قوية من حيث تعاونهما في أكثر من عمل.

وأضاف عبد الحميد: "الزعيم عادل إمام رفض تقديم مسلسل رأفت الهجان بسبب موت البطل في أولى حلقاته، وحل محله الراحل محمود عبد العزيز"، مشيرا إلى أنه قابل الزعيم بعد المسلسل، وقال له عادل إمام "زعلت إنى ماعملتش المسلسل".

وقال المخرج جمال عبد الحميد إنه سعيد بتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما الذى أقيمت فعالياته الأسبوع الماضى، وسعيد بتكريم نجوم كبار افتقدناهم بقالنا فترة.

وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى سى: "سعيد أيضا بالشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى والفنان يحيى الفخرانى، والمجهود الذى بذلوه من خلال خروج المهرجان بأفضل صورة".

وأشار إلى أنه من قدم الفنان أحمد السقا في بداية مشواره عندما كان طالبا في المعهد، مضيفا أنه يعتبر السقا ابنه، مؤكدا: "كما قدمت أيضا كلا من الفنان أحمد عز ومنى زكى".

وأعلن مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيي الفخراني، عن جوائز الدورة الأولي من المهرجان، فقد حصل على جائزة أفضل تتر مسلسل وقدمها الفنان أحمد فهمي وحصل عليها مسلسل "مشوار" للنجم محمد رمضان، وحصل على جائزة أفضل موسيقي تصويرية والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، "خالد القمار عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتي قدمتها الفنانة تارا عماد حصل عليها المهندس "أحمد عباس" عن مسلسل جزيرة غمام.

وأعلن جائزة أفضل تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور وحصل عليها إسلام عبد السميع عن مسلسل "جزيرة غمام"، وحصل على جائزة أفضل مؤلف والذي قدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كامل عن مسلسل "جزيرة غمام"، أما جائزة أفضل مخرج والذي قدمها المخرج خيري بشارة حصل عليها المخرجة كاملة أبو ذكري عن مسلسل "بطلوع الروح".

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والتى قدمها كل من أمنية خليل وأمير المصري، الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوي، أما جائزة أفضل ممثل صاعد والذي قدمها خالد أنور ومايان السيد، وحصل عليها نور النبوي، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني والذي قدمها كارولين عزمي وأحمد داش، وحصلت عليها الفنانة ندى موسى عن دورها في المشوار.

أما جائزة أفضل ممثل دور ثانى وقدمها الفنانة ياسمين رئيس وحصل عليها الفنان رياض الخولي عن دوره في جزيرة همام، وحصل علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي والذي قدمها الفنان شيكو، "راجعين يا هوى"، وجائزة أفضل ممثله والذي قدمها الفنان أحمد السقا، وحصلت عليها الفنانة منه شلبي عن مسلسل بطلوع الروح، وجائزة أفضل ممثل والتي قدمتها الفنانة داليا البحيري وحصل عليها الفنان أحمد أمين.

وحصل على جائزة أفضل مسلسل تليفزيوني والذي قدمه رئيس المهرجان النجم يحيى الفخراني، والذي اعتبر أن هذه الجائزة أهم جائزة لأنه عمل جماعي، وحصل على الجائزة مسلسل "جزيرة غمام".