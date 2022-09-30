شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: مخلفتش ولكن دوري في "أعمل ايه" عوضني عن إحساس الأبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، للحديث عن كواليس أحدث أعماله الفنية مسلسل "أعمل ايه" الذي يعرض خلال الفترة الحالية عبر شاشة قنوات DMC.

وأشار خالد الصاوي خلال الحوار أن دوره في مسلسل "أعمل إيه" عوضه عن إحساس الأبوة الذي يفتقده، قائلًا: "معروف إن فاقد الشىء لا يعطيه ولكن أخويا خالد صالح الله يرحمه علمني العكس، كنا بنتكلم مرة وقت الجامعة مع صحابنا وقاعدين نسجل حاجات نحتفظ بيها للذكرى، ورغم إنه هو يتيم الأب والأم إلا أنه أفضل حد فينا أتكلم عن الأسرة وازاي كان بيربي ولاده، وكان رأيه إن فاقد الشىء ممكن يجتهد وينجح فيه، فرأيه دا كان في دماغي وأنا بصور العمل، لأن أنا معنديش بنات ولا ولاد، وكان نفسي أعمل حاجة أعوض فيها الإحساس دا".

كما تحدث عن فكرة المسلسل وعن أسباب تحمسه له: "بداية الفكرة جت من اجتماعي مع محمد الحناوي المؤلف وأحمد عبد الحميد المخرج ومحمد شفيق مدير التصوير احنا أصدقاء من سنين وعملنا مع بعض خاتم سليمان، بمجرد ما قعدنا مرة واتنين وتلاته الفكرة جت متعرفش منين وحددنا النهر اللي عايزين نمشي فيه".

وتابع: "شخصية عبد الله بتحطنا قدام نفسنا، هل انت فعلا تقدر تلتزم بالحاجات اللي انت اتربيت عليها، ولا ممكن تقول أيوا دا صح بس مش دا اللي بنعمله، دا مش معناه اننا مثاليين ولكن نكون بأقل قدر من الخسارة اننا نكون مثاليين، وتعلمنا ازاي منخسرش نفسنا".

يعرض مسلسل أعمل إيه يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.